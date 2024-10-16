İstanbul'da lisede hareketli dakikalar: Öğretmen müdüre silah çekti!
İstanbul Etiler'deki bir lisede öğretmen, tartıştığı okul müdürüne silah çekti. Olayın ardından öğretmen gözaltına alındı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Mahallesi’nde bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulda görev yapan 34 yaşındaki öğretmen Serdar A., iddiaya göre okul müdürü ile sözlü tartışmaya başladı.
Tartışma sonrası Serdar A., silahını okul müdürüne doğrulttu. Silahın tutukluk yapması üzerine Serdar A., okulun bahçesine çıktı. Burada silahı ile uğraştığı esnada silah ateş aldı.
Silah patlamasının ardından öğrenciler okuldan tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından öğretmen gözaltına alındı.
ÇANTASINDAN 10 FİŞEK, 3 BIÇAK ÇIKTI
Polis, öğretmeni gözaltına aldı. Serdar A'nın üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 3 bıçak bulundu.
'MOBBİNG' İDDİASI
Serdar A'nın okulda kadrolu olarak görev yaptığı ve bir süredir mobbinge maruz kaldığını iddia ederek olayı düzenlediği öğrenildi.
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