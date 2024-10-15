Veliler ayağa kalkmıştı... İlkokulda 'cinsel taciz' skandalında yeni gelişme: Temizlik görevlisi tutuklandı!

İzmir'de, bir hafta önce işe başladığı ilkokulda 8 yaşındaki E.Ş. adlı kız çocuğuna sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 18 yaşındaki temizlik görevlisi D.T. tekrar gözaltına alındı. D.T. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Veliler ayağa kalkmıştı... İlkokulda 'cinsel taciz' skandalında yeni gelişme: Temizlik görevlisi tutuklandı!
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DHA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 16:00

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Mansuroğlu Mahallesi'ndeki bir ilkokulda, 1 hafta önce işe başlayan okulun temizlik görevlisi D.T. (18), 3'üncü sınıf öğrencisi E.Ş.'ye (8) 10 Ekim tarihinde sözlü ve fiziksel olarak cinsel tacizde bulundu.

ÇOCUĞU ÖPTÜ İDDİASI

D.T.'nin E.Ş.'ye sosyal medya hesabını vermek istediği, hediyeler alacağını ve para vereceğini söyleyip, yanağından öptüğü öne sürüldü.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMIŞTI

Öğrencinin durumu öğretmenine anlatması üzerine konu polise bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, D.T.'yi 12 Ekim'de gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından 13 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüpheli D.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Olayı öğrenip dün okulun önünde toplanan veliler, tepki gösterdi. Temizlik görevlisi D.T.'nin tekrar gözaltına alınması, yargılama sürecinin başlaması çağrısı yapıldı.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık, karara itiraz edince şüpheli tekrar gözaltına alındı. Bayrak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli, bugün tekrar adliyeye sevk edildi. D.T. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #cinsel taciz #taciz #ilkokul

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