İstanbul'da M2 metro hattında bugüne özel düzenleme

Yayınlanma: 29.01.2024 - 15:40

Güncelleme: 29.01.2024 - 15:40

Metro İstanbul’un açıklamasına göre 18.00-19.45 arasında M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında mevcut seferlere ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacak.

Galatasaray-Gaziantep maçı sonrasında ise taraftar yoğunluğu bitene kadar mevcut seferlere ek olarak 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri düzenlenecek.