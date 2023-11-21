İstanbul'da 'mail order' operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı!

Yayınlanma: 21.11.2023 - 11:46

Güncelleme: 21.11.2023 - 12:17

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine yaptıkları çalışmada, şüphelilerin, yabancı uyruklu kişilerin bilgilerini 'Mail Order' yöntemiyle ele geçirdiğini, bu bilgilerle hesaplarındaki paraları çektiklerini belirledi.

1254 BANKA VE KREDİ KARTI ELE GEÇİRİLDİ!

İki şüpheliye yönelik 2 Kasım Perşembe günü operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda bin 254 adet banka ve kredi kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.