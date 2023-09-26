Dilan Polat, Muhammet Yakut'un 'mail order' iddialarını gözyaşlarıyla yalanladı: 'Ne isteniyor benden, öleyim mi?'

Yayınlanma: 26.09.2023 - 11:32

Güncelleme: 26.09.2023 - 11:48

Dilan ve Engin Polat çifti şu sıralar Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerin başında yer alıyor.

Genel seçim öncesi sosyal medyada siyasetçiler ve iş insanları hakkında çeşitli iddialar ortaya atan ve çektiği videoları ile gündem olan, son olarak İspanya'da yakalanıp 4 gün önce de serbest kalan Muhammed Yakut bu kez de sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında konuşmuştu.

Polat çifti ve geçmişleri ile ilgili iddialarda bulunan Yakut, Polat çiftinin mail order yolu ile kara para akladığını öne sürmüştü.

"MAİL ORDER YAPIYOR KUYUMCULUK ÜZERİNE..."

“Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu bunların ne iş yaptığını biliyor musunuz? Ben babasını da tanırım. 2012'de yattığım cezaevinde öldü. Babasının anasını niye öldürdüğünü de bilirim. Hangi Batmanlı sanatçıdan dolayı namus davasından öldürdüğünü... Öyle namuslu babaları vardı cezaevinde kahrından öldü” ifadelerini kullanan Yakut, gazeteci Erk Acarer’in yayınında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sen çıkacaksın Dubai'de kafana taçlardan dolar koyacaksın. Ferrarilere bineceksin. Muhammet Yakut hakkında İstanbul emniyetinde 3 tane şerefsiz emniyetçi ile hakkımda dava açacaksın. Dayınız Murat Ayhan sizi sokaklara atıyor. Holding sahibiydi. Sokakta yatıyordunuz. Tele kızlık yapıyordun Sıla Doğu. Allah belanı versin, hakkımda gidip şikayetçi oluyorsun. Engin Polat ile Dilan Polat ne iş yapıyor biliyor musun? Mail order yapıyor kuyumculuk üzerine…”

DİLAN POLAT GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Armağan Çağlayan'ın programında para kaynağını açıklayan Dilan Polat "130 tane şubem var, önlerinde kuyruk oluyor. Bir ayda bir milyon adet kozmetik ürün satan insan çok iyi paralar kazanmıyor mudur?" demişti.

Haklarında 'kara para akladıkları' öne sürülen çiftten Dilan Polat, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlarla gündeme geldi.

"NE İSTENİYOR BENDEN? ÖLEYİM Mİ?"

Gözyaşlarıyla kamera karşısına geçen ve "Biz gibi insanlara neler yakıştırdılar..." diyen Polat, ''Taş olsa çatlar, demir olsa erir'' ifadeleriyle iddiaları reddetti.

Polat paylaşımında, ''Ne isteniyor benden? Öleyim mi? Biz gibi insanlara neler yakıştırdılar..." ifadelerini kullandı.

Paylaştığı hikayelerde konuşurken gözyaşlarını tutamayan Polat şöyle konuştu:

"Gerçekten dayanılmaz şeyler bunlar. Ağrılarıma katlanamaz durumdayım. Bu kadar iyiyken bir de yok yapmayalım olmaz dedik 'alkollü mekan' olmaz dedik. Biz gibi insanlara neleri yakıştırdılar, benim kardeşlerime, kocama ve bana. Biz devletini vatanını çok seven insanlarız."