Silahlı saldırı sonrası Bülent Arınç'tan 'İYİ Parti' paylaşımı: 'Belirli odaklarca kasıtlı olarak...'

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 13:16

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 14:49

İYİ Parti'nin Merter'deki İstanbul İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Özkan, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

VALİLİK: TAHKİKAT BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Valilik konuyla ilgili tahkikat başlatıldığını belirtti.

ARINÇ'TAN 'İYİ PARTİ' PAYLAŞIMI

Saldırıya yönelik tepkiler sürerken eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırıyı kınadığını ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerini ileten Arınç, tüm siyasileri ve vatandaşları, seçim süresince olabilecek tüm provokasyonlara karşı itidalli olmaya davet etti.

Arınç, şu açıklamayı yaptı:

"İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırıyı kınıyor, Genel Başkan Sayın Meral Akşener'in şahsında tüm İYİ Parti ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Seçimin yaklaştığı bugünlerde belirli odaklarca kasıtlı olarak yapılması muhtemel provokasyonlara ve kışkırtmalara karşı tüm siyasileri ve vatandaşlarımızı itidale davet ediyorum. Seçim propaganda sürecinin ve seçimin sağlıklı bir şekilde son bulmasını ve her seçimde olduğu gibi sonunda kazananın millet iradesi ve aziz milletimiz olmasını temenni ediyorum."