İstanbul'da metro seferleri normale döndü

İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı Metro hattında oluşan teknik arızanın giderildiği ve seferlerin normale döndüğü belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 12:57
İstanbul'da metro seferleri normale döndü
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Metro İstanbul'un Twitter hesabından saat 10.59'da yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro hattında teknik bir arıza olduğu söylendi.

Yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Aksaray-Atatürk Havalimanı ve Aksaray-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Sefer yapılamayan Aksaray-Yenikapı arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz ring seferi yapıldığı kaydedildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Metro İstanbul'dan saat 14.12'de yapılan ikinci duyuruda ise "İstanbul'da Aksaray-Atatürk Havalimanı ve Aksaray-Kirazlı istasyonları arasında bir süre yapılamayan metro seferleri teknik arızanın giderilmesiyle normale döndü" denildi.


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