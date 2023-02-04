İstanbul'da metro seferleri normale döndü
İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı Metro hattında oluşan teknik arızanın giderildiği ve seferlerin normale döndüğü belirtildi.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından saat 10.59'da yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro hattında teknik bir arıza olduğu söylendi.
Yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Aksaray-Atatürk Havalimanı ve Aksaray-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
Sefer yapılamayan Aksaray-Yenikapı arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz ring seferi yapıldığı kaydedildi.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Metro İstanbul'dan saat 14.12'de yapılan ikinci duyuruda ise "İstanbul'da Aksaray-Atatürk Havalimanı ve Aksaray-Kirazlı istasyonları arasında bir süre yapılamayan metro seferleri teknik arızanın giderilmesiyle normale döndü" denildi.
#MetroDuyuru #M1A #M1B— Metro İstanbul (@metroistanbul) February 4, 2023
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür. https://t.co/MnsdHYjqYL
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