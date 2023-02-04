İstanbul'da metro seferleri normale döndü

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 12:57

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 14:52

Metro İstanbul'un Twitter hesabından saat 10.59'da yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro hattında teknik bir arıza olduğu söylendi.

Yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Aksaray-Atatürk Havalimanı ve Aksaray-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Sefer yapılamayan Aksaray-Yenikapı arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz ring seferi yapıldığı kaydedildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Metro İstanbul'dan saat 14.12'de yapılan ikinci duyuruda ise "İstanbul'da Aksaray-Atatürk Havalimanı ve Aksaray-Kirazlı istasyonları arasında bir süre yapılamayan metro seferleri teknik arızanın giderilmesiyle normale döndü" denildi.