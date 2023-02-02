Yer İstanbul... Metroda sigara içti, uyaranlara hakaret etti

İstanbul'da M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında bir kişi sigara içti. Diğer yolcuların kendisini uyarması üzerine sigara içen yurttaş, yolculara küfür ve hakaret etti.

İHA
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 13:51
Abone Ol google-news

İstanbul'da Kadıköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan M4 metro hattında yaşanan olayda, bir kişi diğer yolculara aldırmadan sigara içti. Durumdan rahatsız olan diğer yolcular şahsı uyardı.

TRENDEN İNDİRİLDİ

Uyarılara sinirlenen şahıs, yolculara hakaret ve küfürle karşılık verdi. Yolculardan birinin metroda bulunan bas konuş düğmesini kullanarak durumu yetkililere aktarması üzerine sigara içen şahsın trenden indirildiği öğrenildi. O anlar metroda yolculuk yapan bir başka kişi tarafından kaydedildi. 

Ayrıca Metro İstanbul sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Acil durumlarda araçlarımızdaki bas konuş düğmesini kullanarak tren sürücülerimizle konuşabilirsiniz. Dün M4 hattımızda bir yolcumuz bas konuş ile araç içinde sigara içen yolcunun güvenlik ekiplerimizce trenden indirilip istasyon dışına çıkarılmasını sağladı" ifadelerine yer verdi. 


kadıköy Kadıköy metrosu Sigara

İlgili Haberler

Milano metrosunda seks skandalı

Milano metrosunda seks skandalı
Bursa'da korkunç kaza... Metro inşaatı nedeniyle kazılan 'çukura' düştü

Bursa'da korkunç kaza... Metro inşaatı nedeniyle kazılan 'çukura' düştü
İzmir Metro A.Ş.’den 45 milyon liralık tasarruf

İzmir Metro A.Ş.’den 45 milyon liralık tasarruf

En Çok Okunan Haberler