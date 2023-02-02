Son dakika... Bakırköy'de metrobüs yangını
Son dakika haberi... İstanbul Bakırköy'de bir metrobüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bakırköy'de metrobüs yangını çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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