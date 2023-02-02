Son dakika... Bakırköy'de metrobüs yangını

Son dakika haberi... İstanbul Bakırköy'de bir metrobüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 20:47
Son dakika... Bakırköy'de metrobüs yangını
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Bakırköy'de metrobüs yangını çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.


Metrobüs Yangın BAKırköy

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