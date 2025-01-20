İstanbul'da milyonlarca liralık vurgun yapan suç örgütüne operasyon: 30 kişi tutuklandı

Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak yurttaşları dolandıran şüphelilere operasyon düzenlendi. 36 kişiyi 5 milyon 121 bin lira dolandıran suç örgütünden 30 kişi tutuklandı, 4 kişiyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da milyonlarca liralık vurgun yapan suç örgütüne operasyon: 30 kişi tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 12:44

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak yurttaşları dolandırdığı tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi.

MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin, mağdurlara kredi sağlayacaklarını veya sigorta bedellerini iade edeceklerini vaat ederek bilişim araçları üzerinden 36 kişiyi 5 milyon 121 bin liralık dolandırdıkları belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 30'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Mevcut delil durumuna göre 8 kişi serbest bırakıldı. Firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

 

 


Etiketler: #İstanbul #Operasyon

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