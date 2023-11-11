Tekirdağ’da yakalanan IŞİD şüphelisi serbest kaldı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü IŞİD şüphelisi F.H., yakalandı. F.H., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD’in faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmada, Haseki bölgesinde örgütün sözde kontrol noktası sorumlusu olduğu belirlenen Suriye uyruklu F.H.’nin Çerkezköy ilçesinde bulunduğu belirlendi.
Evine operasyon düzenlenen F.H., yakalanarak gözaltına alındı.
SERBEST KALDI
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.H., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı.
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