Tekirdağ’da yakalanan IŞİD şüphelisi serbest kaldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü IŞİD şüphelisi F.H., yakalandı. F.H., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 11.11.2023 - 11:04
Tekirdağ’da yakalanan IŞİD şüphelisi serbest kaldı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD’in faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmada, Haseki bölgesinde örgütün sözde kontrol noktası sorumlusu olduğu belirlenen Suriye uyruklu F.H.’nin Çerkezköy ilçesinde bulunduğu belirlendi.

Evine operasyon düzenlenen F.H., yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST KALDI

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.H., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı. 


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