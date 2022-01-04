İstanbul’da motosiklet hırsızlarına operasyon
İstanbul’da motosiklet çalan hırsızlık çetesi üyeleri 2 buçuk ay süren takibin ardından yapılan operasyonla yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 2 buçuk aydır sürdürülen soruşturma sonucu motosiklet hırsızlığı yaptığı öğrenilen şüphelilere yönelik 17 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Anadolu yakasında çok sayıda adrese operasyon yapan ekipler, Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde bir adrese geldi.
Adrese giren ekipler burada arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda 1 kişi gözaltına alındı. Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sonucu kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik 17 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
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