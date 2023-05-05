İstanbul'da oğlunu öldüren baba hakkında karar verildi: Tutuklandı!

Yayınlanma: 05.05.2023 - 13:37

Güncelleme: 05.05.2023 - 13:39

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde tartıştığı oğlu Mutlucan Ateş'i öldüren Murat Ateş, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞININ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre, Anadolu Mahallesi'nde 2 Mayıs'ta saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Mutlucan Ateş, yanında kaldığı dedesi tarafından tabancayla vurulmuş bir halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mutlucan Ateş'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Mutlucan Ateş'i dedesinin değil babasının öldürdüğü belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan baba Murat Ateş'in izini, Sultangazi ilçesinde buldu. Bir arkadaşının evinde saklandığı tespit edilen Murat Ateş, olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ!

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Murat Ateş'in, 2022 yılında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü belirlendi. Şüphelinin eşi tarafından yapılan müracaat üzerine 8 Şubat'tan itibaren hakkında uzaklaştırma kararı olduğu tespit edildi.

Şüpheli Murat Ateş'in, Cinayet Büro Amirliği'nde yapılan sorgusunda sürekli çelişkili ifadeler verdiğ; eşi, kızı ve oğlunu kendisine para vermedikleri iddiasıyla suçladığı öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Murat Ateş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.