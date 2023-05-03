Oğlunun eşini öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı!

Yayınlanma: 03.05.2023 - 15:53

Güncelleme: 03.05.2023 - 15:53

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, husumetli olduğu oğlunun eşi Hatice Öğüt'ü (46) ahırda av tüfeğiyle öldürüp, cansız bedenini ateşe veren ve olayın ardından yakalanıp, tutuklanan Kamil Öğüt'ün (72), savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, Atlıdere Mahallesi'nde yaşayan Kamil Öğüt, 25 Nisan'da saat 08.00 sıralarında, aynı mahallede yaşayan ve ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu oğlunun eşi Hatice Öğüt'ün evine gitti. Evin bahçesindeki ahırda, iddiaya göre ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Kamil Öğüt, yanındaki av tüfeğini gelinine doğrultup, ateşledi. Öğüt, ardından kanlar içinde yere yığılan Hatice Öğüt'ün cansız bedeninin üzerine ahırdaki samanları atıp, ateşe verdi.

Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, komşuların müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekipleri, Hatice Öğüt'ün hayatını kaybettiğini ve cansız bedeninin bir bölümünün yandığını belirledi. Jandarma olayın ardından kaçan Kamil Öğüt'ü olay yerinden 2 kilometre uzaklıkta bulunan ormanda, suç aleti av tüfeğiyle yakalayıp, gözaltına aldı. Öğüt jandarmadaki işlemlerinin ardından ertesi gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 AY ÖNCE PLASTİK KELEPÇE VE BIÇAK ALMIŞ!

Tutuklanan fail Kamil Öğüt'ün savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Öğüt ifadesinde, oğluyla aralarında kendilerine gelmemeleri nedeniyle husumet olduğunu söylediği ve kendini şu sözlerle savunduğu aktarıldı:

"Bunun nedeninin gelinimden kaynaklandığını düşünüyorum. Gelinime bundan dolayı öfkelendim. Oğlum Ramazan Bayramı'nda da gelmedi. Bayramdan bir iki gün önce gelinimi öldürmek istediğimi eşime söyledim. Eşim sakın böyle bir şey yapma diye karşı çıktı, ancak 3 ay önce plastik kelepçe ve bıçak aldım. Hazırlık yaptım. Gelinimi öldürmek için zamanını kolladım. Olay günü ahıra girdiğini gördüm. Av tüfeğimi alıp ahıra girerek sırtına ateş ettim. Can çekiştiğini gördüm. Benzin dökerek ateş atıp, kaçtım. Oğlumla birlikte bize gelip, gitmediklerinden bu cinayeti işledim. Pişmanım."

Öğüt'ün ifadesinde, Hatice Öğüt'ü öldürdükten sonra plastik kelepçe ve iple kendini asarak intihar etmek istediğini ancak jandarmaların gelip kendisini yakaladığını da söylediği öğrenildi.