İstanbul'da öğrenciler ile taksiciler birbirine girdi: Onlarca taksici, ellerinde sopalarla öğrenci yurdunu bastı!
İstanbul Avcılar’da ailesiyle birlikte taksiye binen bir öğrenci ile şoför arasında çıkan tartışma, kavgaya döndü. Onlarca taksici, ellerinde sopa ile öğrencinin kaldığı yurdu basarken, arkadaşlarının da olaya dahil olmasıyla ortalık karıştı. Yaşanan kavga anları ise kameraya yansıdı.
Avcılar Üniversite Mahallesi’nde bulunan bir öğrenci yurdunun önünde dün akşam saatlerinde anne ve kardeşiyle taksiye binen bir öğrenci, şoför ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Öğrenci yurdu önüne gelindiğinde ise olay büyürken, öğrenci, annesi ve kardeşi şoför tarafından darp edildi. Arkadaşlarının durumunu gören diğer öğrenciler ise taksiciye saldırdı.
TAKSİCİLER YURDU BASTI!
Bu seferde kısa süre sonra toplanan onlarca taksici, ellerinde sopalarla yurdu bastı. Yurt güvenlikleri tarafları ayırmaya çalışırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
Etiketler: #taksi #taksici #yurt #öğrenci yurdu
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