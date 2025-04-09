İstanbul'da öğrenciler ile taksiciler birbirine girdi: Onlarca taksici, ellerinde sopalarla öğrenci yurdunu bastı!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 09:52

Güncelleme: 09.04.2025 - 10:30

Avcılar Üniversite Mahallesi’nde bulunan bir öğrenci yurdunun önünde dün akşam saatlerinde anne ve kardeşiyle taksiye binen bir öğrenci, şoför ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Öğrenci yurdu önüne gelindiğinde ise olay büyürken, öğrenci, annesi ve kardeşi şoför tarafından darp edildi. Arkadaşlarının durumunu gören diğer öğrenciler ise taksiciye saldırdı.

TAKSİCİLER YURDU BASTI!

Bu seferde kısa süre sonra toplanan onlarca taksici, ellerinde sopalarla yurdu bastı. Yurt güvenlikleri tarafları ayırmaya çalışırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.