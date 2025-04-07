HKP: 1 Mayıs'ta her yıl olduğu gibi Taksim'deyiz!

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 1 Mayıs'la ilgili kararını "Düşman, 1 Mayıs'ta Taksim'i bize neden yasak kılıyorsa, biz de aynı sebepten dolayı Taksim diyoruz!" diyerek duyurdu.

HKP: 1 Mayıs'ta her yıl olduğu gibi Taksim'deyiz!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.04.2025 - 11:32

İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs'a haftalar kaldı. AKP iktidarı tarafından yıllardır yasaklı hale gelen Taksim Meydanı'nın bu yıl işçilere açılıp açılmayacağı merak konusu. 

Sol ve sosyalist partiler ise 1 Mayıs için şimdiden Taksim'i adres göstermeye başladı. Bunlardan birisi Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) oldu. 

HKP kararını şöyle duyurdu:  

"1 Mayıs'ta her yıl olduğu gibi Taksim'deyiz!

Taksim, 1 Mayıs'ın Vatanıdır!

Taksim'den vazgeçmek, Vatandan vazgeçmektir!

Taksim'den vazgeçenler; Tarihe karşı, 1 Mayıs'a karşı, Türkiye İşçi Sınıfına karşı ve Uluslararası Proletarya Davasına karşı suç işlemişlerdir, ihanet etmişlerdir!

Düşman, 1 Mayıs'ta Taksim'i bize neden yasak kılıyorsa, biz de aynı sebepten dolayı Taksim diyoruz!

Yaşasın 1 Mayıs!"



Etiketler: #Taksim Meydanı #1 Mayıs #1 Mayıs Marşı

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