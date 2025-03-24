İstanbul'da öğrencilerden Galata Köprüsü'nde oturma eylemi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurt genelinde eylemler devam ediyor. Beşiktaş Meydanı'ndan Saraçhane'ye doğru yürüyen öğrenciler Galata Köprüsü'nde oturma eylemi başlattı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan protestolar altıncı gününde de devam ediyor.
Bugün, "Gençler Saraçhane'ye sığmıyor" sloganı ile Beşiktaş Meydanı'na toplanan öğrenciler Saraçhane'ye doğru yürüdüğü sırada Galata Köprüsü'nde oturma eylemi düzenledi.
Köprünün iki tarafı da trafiğe kapatılırken o anlar sosyal medyada gündem oldu.
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