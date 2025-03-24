İstanbul'da öğrencilerden Galata Köprüsü'nde oturma eylemi

Yayınlanma: 24.03.2025 - 22:00

Güncelleme: 24.03.2025 - 22:02

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan protestolar altıncı gününde de devam ediyor.

Bugün, "Gençler Saraçhane'ye sığmıyor" sloganı ile Beşiktaş Meydanı'na toplanan öğrenciler Saraçhane'ye doğru yürüdüğü sırada Galata Köprüsü'nde oturma eylemi düzenledi.

Köprünün iki tarafı da trafiğe kapatılırken o anlar sosyal medyada gündem oldu.