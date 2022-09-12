İstanbul'da okul servislerine denetim: Sürücülere 'dur' lambası cezası

12 Eylül 2022 Pazartesi, 09:49

İstanbul'da 2022- 2023 eğitim-öğretim yılının ilk gününde İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında okul servislerine yönelik denetimler yaptı. Üsküdar Libadiye Kavşağı'nda yapılan denetimlerde öğrenci servisleri tek tek durduruldu.

427 LİRA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Gerekli belgeleri bulunmayan araç sürücülerine ve 'Dur' lambası yanmayan servis sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun 75'inci maddesi uyarınca 427 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan polis ekipleri öğrenci servislerine girerek öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol ederek uyarılarda bulundu.

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Ayrıca denetimlere takılan bir öğrenci servisinin 'Dur' lambasının yanmadığı tespit edilirken, servis hostesinin ise mesleki yeterlilik belgesinin bulunmaması üzerine cezai işlem uygulandı. Görüntülendiklerini fark eden araç sürücüsü ve hostes gazetecilere tepki gösterdi.

Denetimlerde ceza kesilen servis aracı sürücüsü, "Hayırlısı olsun, bugün ilk gün. 'Dur' lambası yanmıyormuş. Dün kontrollerimizi yaptık aslında.Öğrenci güzergahını dolaşırken herhangi bir sorun yoktu. Bugün olacak. Yapacak bir şey yok. Kaza bela olmasın" dedi.

Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde durdurulan servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Servislerde uyulması gereken kurallar hatırlatılarak uyarılarda bulunuldu.