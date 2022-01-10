İstanbul’da Omicron yoğunluğu
İstanbul’da artan günlük korona virüs vakaları nedeniyle hastanelerde PCR testi yoğunluğu oluştu. Omicron varyantının artık göstermesi nedeniyle Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ise test yoğunluğu havadan görüntülendi.
Türkiye’de günlük vaka sayılarının 60 binin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşlar hastanelere PCR testi yaptırmak için giderek yoğunluk oluşmasına neden oldu.
İstanbul başta olmak üzere bir çok büyük şehirde gözüken omicron varyantı nedeniyle salgın hastalık daha kolay bir şekilde bulaşıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından omicron varyantına ilişkin bir açıklama yayımlayarak, kalabalık illerde görülen yeni vakaların yüzde 10'dan fazlasının omicron varyantı kaynaklı olduğunu ifade ederek hatırlatma dozu uyarısında bulunmuştu.
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