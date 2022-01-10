Kaan Sekban'dan 'sağlıkçılara şiddet' tepkisi: 'Hastanelere derhal X-Ray cihazı konulmalı'

Sağlıkta şiddete her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Hemen hemen her gün, bir sağlık emekçisinin şiddete maruz bırakıldığı haberleri basına yansıyor. Son olarak, sağlık emekçilerine yönelik şiddete sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren komedyen Kaan Sekban, "Hastanelere derhal X-Ray cihazı konulmalı, şiddet uygulayanın sigortası iptal edilmeli" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ocak 2022 Pazartesi, 14:44
Kaan Sekban'dan 'sağlıkçılara şiddet' tepkisi: 'Hastanelere derhal X-Ray cihazı konulmalı'
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Sağlıkçılara yönelik şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Hakları elinden alınan doktorlar, bir taraftan hukuk mücadelesi verirken, bir taraftan da hasta ve hasta yakınlarının şiddetine maruz bırakılıyor.

"HASTANELERE X-RAY CİHAZI KONULMALI"

Ünlü komedyen Kaan Sekban da, sağlık emekçilerine yönelik bitmek bilmeyen şiddet olaylarına çok sert tepki gösterdi. Sekban, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hastanelere derhal X-Ray cihazı konulmalı, şiddet uygulayanın sigortası iptal edilmeli" önerisinde bulundu.

"YAKINDA KİMSE GİDECEK DOKTOR BULAMAYACAK"

Sekban, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yakında kimse gidecek doktor bulamayacak. Sağlıkçıların zaten maddi şartları, özlük hakları malumken, bir de gördükleri muameleye ve uğradıkları şiddete karşı hiçbir güvenceleri olmaması rezalet. Hastanelere derhal X-Ray cihazı konmalı, şiddet uygulayanın sigortası iptal edilmeli."


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