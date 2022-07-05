İstanbul'da operasyonda hareketli anlar: Şüpheli arka kapıdan kaçtı!

05 Temmuz 2022 Salı, 09:05

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde daha önceden belirlenen adreslere sabaha karşı operasyon düzenledi. Sultangazi, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın bodrum katındaki daireye yapılan baskında ise hareketli dakikalar yaşandı.

Dairenin kapısını koçbaşı ile kırarak girmeye çalışan özel harekat polisini gören şüpheli, bu sırada arka kapıdan kaçtı.

POLİS ŞÜPHELİYİ DURDURMAK İÇİN UYARI ATEŞİ AÇTI

Polis, kaçan şüphelinin peşine takılarak sokak aralarında bir süre kovaladı. Ekipler, şüpheliyi durdurmak için havaya uyarı ateşi açtı. Bir süre sonra şüpheli sokaktaki yeşillik alandan tekrar kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

Takip sırasında bir polis memuru düşerek hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memurunu ayakta tedavi etti.

Operasyon yapılan adreste detaylı inceleme yapan ekipler, gözaltına alınan şüphelinin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.