İstanbul'da otel yangınında can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 18.01.2025 - 08:24

Güncelleme: 18.01.2025 - 08:24

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi’ndeki bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre; 3 katlı otelin eksi birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangından yükselen dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

3 YARALININ HAYATİ TEHHLİKESİ VAR!

Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken otel içerisinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Otelde konaklayan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Vücutlarında yanık olduğu belirlenen 3 kişi ve dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Otelin mutfak bölümünden başladığı değerlendirilen yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.