İstanbul'da otelin çatısında yangın

İstanbul Fatih Binbirdirek Meydanı Sokak'ta bulunan otelin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

AA
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 23:32
İstanbul'da otelin çatısında yangın
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İstanbul Fatih'te bir otelin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Binbirdirek Mahallesi Binbirdirek Meydanı Sokak'taki 4 katlı otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle oteldeki müşteriler tahliye edildi, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Fotoğraf: İHA


Yangın Otel İstanbul Fatih

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