İki kardeş hayatını kaybetmişti: OGM’den yangın havuzları uyarısı

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:33

Turgutlu ilçesi Yakuplar Mahallesi'nde ikiz kardeşler Mehmet Aydın Gençtürk ve Aziz Salih Gençtürk'ün (13) evlerine dönmemeleri üzerine aileleri aramaya başladı. Çocukların kıyafetlerini İzzettin ile Yakuplar Mahallesi arasındaki orman yangınları için oluşturulan göletin yanında bulan aile durumu jandarma ve sağlık ekibine haber verdi.

Jandarma ve sağlık ekipleri dışında olay yerine gelen AFAD ile İl Jandarma Komutanlığı dalgıç ekipleri gölette arama çalışması başlattı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinin pompa ve vidanjörle gölette su tahliyesi yapması sonucu dalgıçlar Gençtürk kardeşlerin cesetlerine ulaştı.

OGM UYARDI

Ormanların yüzde 55’inin yangına hassas bölgelerde yer aldığı Türkiye’de Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınları sırasında doğal su kaynaklarına erişimin zor olduğu yerlerde havadan ve karadan araçların su ihtiyacını sağlamak için yangın havuzu ve gölet inşa ediyor.

Gençtürk kardeşlerin ölümü üzerine OGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangın sırasında araçların su teminini sağlamak için kullanılan havuzlar ve göletler için tüm güvenlik önlemlerinin alınmasına karşın yine de böyle üzücü olaylar yaşandığı belirtildi.

Ülke genelinde 4 bin 580 adet yangın havuzu ve göleti bulunduğu kaydedilen açıklamada, inşa edilen tüm yapıların etrafı dikenli tel örgü ile çevrilerek, kapıları kilitlendiği belirtildi. Tüm bu önlemlere karşın bu vahim durumların yaşandığı belirtilen açıklamada, “Vatandaşlarımızın bu havuzlara girmemelerini, çocuklarını da bu konuda uyarmalarını ve sahip çıkmalarını önemle rica ediyoruz” denildi.