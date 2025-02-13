İstanbul'da otobüse yetişmek isteyen kişinin yöntemi şaşkına çevirdi

Yayınlanma: 13.02.2025 - 13:02

Güncelleme: 13.02.2025 - 13:02

Olay, Yeni Mahalle Sancak Köprüsü mevkisinde dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, İETT otobüsünü kaçıran bir kişi otobüsün arkasından koşmaya başladı.

Akan trafikte otobüsün arkasından bir süre koşmaya devam eden şüpheli yetişemeyeceğini anlayınca arkada ilerleyen bir otomobilin üzerine çıktı.

Şüphelinin üstüne çıktığı otomobil sürücüsü önce dursa da daha sonra ilerlemeye devam etti.

Olay, araç içi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.