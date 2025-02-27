İstanbul'da otoparkta duvar çöktü: Araçlar hasar gördü

Yayınlanma: 27.02.2025 - 09:31

Güncelleme: 27.02.2025 - 09:50

Olay, Fatih, Nişanca Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kenan Bey Sokak'ta otoparkta park halindeki araçların üzerine duvar çöktü. Gürültüye çıkan mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi.

İKİ OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de çalışma yaptı. Çökme sonrası beton parçalarının üzerine düştüğü iki otomobilde hasar oluştu. Fatih Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri araçların çevresine bariyer çekerek önlem aldı. Duvarın altında kalan otomobillerin gün içerisinde bulundukları yerden çıkarılacağı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.