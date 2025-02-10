İstanbul'da AVM otoparkında silahlı saldırı!
İstanbul Bahçelievler'de bulunan AVM'ye ait açık otoparkta, iki motosikletli arasında çıkan tartışmada, motosikletlilerden biri, diğerini silahla vurarak yaraladı. Polis, olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinin açık otoparkında yaşandı.
İddiaya göre K.Ö., 34 MIU 072 plakalı motosikleti ile otoparka geldi. Bu sırada, ismi öğrenilemeyen başka bir motosikletli ile K.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen motosikletli, yanında bulunan tabanca ile K.Ö.'ye ateş etti. K.Ö., vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, onu vuran şüpheli ise motosikleti ile kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaralı K.Ö.'yü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
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