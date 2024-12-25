İstanbul'da otoparktaki cinayet soruşturmasında flaş gelişme!

Yayınlanma: 25.12.2024 - 15:14

Güncelleme: 25.12.2024 - 15:18

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde önceki gün bir cinayet işlendi.

Edinilen bilgiye göre; 4 katlı binanın 1. katında yaşanan Bora Engin’in (42) cesedi apartmana ait otoparkta bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri yaptıkları incelemede Engin’in tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirlerken soruşturma başlatıldı.

KOMŞULARI ŞİKÂYETÇİ OLMUŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Bora Engin’in bir süre önce apartmanda yaşayan komşuları tarafından gürültü yaptığı için polise şikâyet edildiğini tespit etti. Şikâyet sonrasında polis ekipleriyle Bora Engin’in dairesine giden yönetici Mehmet N.O.’nun (42) uyarıları yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldığı, ancak aralarında bir husumet başladığı öğrenildi. Kendisini şikâyet edenin Mehmet N.O. olduğunu düşünen Engin’in birkaç kez Mehmet N.O ve kardeşi S.O. ile tartıştığı bilgisine de ulaşıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bu gelişme üzerine apartman yöneticisi Mehmet N.O. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada kan bulaşmış ayakkabılarla kardeşi S.O.’ya ait ruhsatlı 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı sorgulamada Mehmet N.O. suçlamaları kabul etmeyerek "Ben sesleri duyup aşağı indim. Ayakkabılarıma kan oradan bulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK KAMERASI CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede, otoparktaki güvenlik kameralarının 1 yıl önce şüpheli Mehmet N.O. tarafından bozulduğu gerekçesiyle söktürüldüğünü belirledi. Ancak otoparkın giriş kısmını gören bir güvenlik kamera görüntüsü olayı çözdü. Görüntülerde öldürülen Bora Engin’in otoparka girmesinin ardından, sadece yönetici Mehmet N.O.’nun içeri girdiği görülüyor. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan Mehmet N.O. cinayet suçlamasıyla Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.