İstanbul'da özel öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!

Kadıköy'de özel bir kız öğrenci yurdunda kalan 25 yaşındaki K.A. yurt bahçesinde ölü bulundu.

İstanbul'da özel öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
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DHA
Yayınlanma: 19.09.2024 - 13:17

Olay, sabah saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Volkan Sokak'ta bulunan özel bir Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi.

İddiaya göre, yurt görevlileri yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşındaki K.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri cenazenin olduğu alana güvenlik şeridi çekerek yurtta kalanları uzaklaştırdı. Olay Yeri İnceleme ekipleri K.A.'nın kaldığı odada ve düştüğü yerde çalışma yaptı.

Yurtta kalanlar ve çalışanlar gözyaşı döktü. Olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

"KIZ YATIYOR DEMİŞ"

Yurdun olduğu mahallede oturan Turan Meydan, "Sabah arkadaşımın eşi namaza kalktığında orda bir kız yatıyor demiş. Kız yurdu burası. Polis ve savcı geldi inceleme yapıyorlar" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

 


Etiketler: #kadıköy #Kız Öğrenci Yurdu #öğrenci yurdu

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