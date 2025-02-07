İstanbul'da panik anları: Kuru yük gemisi dev dalgalarla sürüklendi

İstanbul Kilyos'ta dev dalgalar kuru yük gemisini sürükledi, bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da panik anları: Kuru yük gemisi dev dalgalarla sürüklendi
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DHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 18:55

Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan 6 Şubat'ta yola çıkan ve Rusya'ya giden Filikci - 3 isimli kuru yük gemisi Sarıyer Kumköy açıklarında fırtına nedeniyle dev dalgalarda sürüklendi. 

Sahil güvenlik ekipleri geminin olduğu bölgeye sevk edildi.


Etiketler: #gemi #kuru yük gemisi #yük gemisi

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