İstanbul'da perşembe ve cuma günü için çağrı: 'Okullar tatil edilsin'

09 Mart 2022 Çarşamba, 10:39

Meteoroloji tahminlerinde bulunan Hava forum sitesi İstanbul’da beklenen kar yağışına ilişkin yeni tahminler yaptı.

'Aybar Kar Fırtınası' adını verdikleri sistemle ilgili yeni paylaşımda, "Aybar İstanbul ve çevresine yaklaştı. 5500 m sıcaklıklarında Avrupa'da Marmara dikkat çekiyor. Tam -42° var. Perşembe ve Cuma yoğun kar yağışları var. İstanbul Havalimanı ilk beyazlayan yerlerden olur. Okullar Perşembe ve Cuma günü tatil edilmeli. Cumartesi Vortex oluşabilir" denildi.

Aybar İstanbul ve çevresine yaklaştı. 5500 m sıcaklıklarında Avrupa'da Marmara dikkat çekiyor. Tam -42° var. Prş ve Cuma yoğun kar yağışları var. İstanbul Havalimanı ilk beyazlayan yerlerden olur. Okullar Prş ve Cuma günü tatil edilmeli.Ctesi Vortex oluşabilir.#AybarKarFırtınası pic.twitter.com/fD5AOUKlfH — Hava Forum (@HavaForum) March 9, 2022







