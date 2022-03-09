İstanbul'da perşembe ve cuma günü için çağrı: 'Okullar tatil edilsin'
Meteoroloji tahminlerinde bulunan Hava Forum sitesi, İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin, perşembe ve cuma günü için okulların tatil edilmesi uyarısında bulundu.
Meteoroloji tahminlerinde bulunan Hava forum sitesi İstanbul’da beklenen kar yağışına ilişkin yeni tahminler yaptı.
'Aybar Kar Fırtınası' adını verdikleri sistemle ilgili yeni paylaşımda, "Aybar İstanbul ve çevresine yaklaştı. 5500 m sıcaklıklarında Avrupa'da Marmara dikkat çekiyor. Tam -42° var. Perşembe ve Cuma yoğun kar yağışları var. İstanbul Havalimanı ilk beyazlayan yerlerden olur. Okullar Perşembe ve Cuma günü tatil edilmeli. Cumartesi Vortex oluşabilir" denildi.
Aybar İstanbul ve çevresine yaklaştı. 5500 m sıcaklıklarında Avrupa'da Marmara dikkat çekiyor. Tam -42° var. Prş ve Cuma yoğun kar yağışları var. İstanbul Havalimanı ilk beyazlayan yerlerden olur. Okullar Prş ve Cuma günü tatil edilmeli.Ctesi Vortex oluşabilir.#AybarKarFırtınası pic.twitter.com/fD5AOUKlfH— Hava Forum (@HavaForum) March 9, 2022
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