İstanbul'da perşembe ve cuma günü için çağrı: 'Okullar tatil edilsin'

Meteoroloji tahminlerinde bulunan Hava Forum sitesi, İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin, perşembe ve cuma günü için okulların tatil edilmesi uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2022 Çarşamba, 10:39
İstanbul'da perşembe ve cuma günü için çağrı: 'Okullar tatil edilsin'
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Meteoroloji tahminlerinde bulunan Hava forum sitesi İstanbul’da beklenen kar yağışına ilişkin yeni tahminler yaptı.

'Aybar Kar Fırtınası' adını verdikleri sistemle ilgili yeni paylaşımda, "Aybar İstanbul ve çevresine yaklaştı. 5500 m sıcaklıklarında Avrupa'da Marmara dikkat çekiyor. Tam -42° var. Perşembe ve Cuma yoğun kar yağışları var. İstanbul Havalimanı ilk beyazlayan yerlerden olur. Okullar Perşembe ve Cuma günü tatil edilmeli. Cumartesi Vortex oluşabilir" denildi.




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