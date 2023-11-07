İstanbul'da poşete koyduğu kedileri tekmeleyerek öldürdü!
İstanbul Bayrampaşa’da sokaktan poşete koyup götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne neden olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.
İstanbul’da bir kişinin sokaktaki kediyi poşete koyarak götürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri inceleme başlattı.
Ekipler, olayın Yenidoğan Mahallesi Demirkapı Caddesi’nde gerçekleştiğini tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli Y.C., Mersin'de yakalandı.
Polis ekipleri, Y.C.’nin işyerine götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne sebep olduğunu saptadı.
TUTUKLANDI
Şüpheli, "hayvan hırsızlığı”, “hayvana kötü muamele” ve “hayvana işkence yaparak öldürme" suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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