İstanbul'da restoran müdürüne palalı saldırı!

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 10:22

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 10:22

İstanbul Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, restorana gelen yabancı uyruklu 3 kişi, bir süre sonra iddiaya göre yan masalarda oturanları rahatsız etmeye başladı.

Restoran müdürü Jawad Kadhim Raisan (28) bu kişilerden gitmelerini istedi. 400 TL tutarındaki hesabı istemeden şahısları dışarı çıkarmaya çalışan Raisan'ın tartıştığı müşterilerden biri cep telefonu ile arkadaşlarını aradı.

Kısa süre sonra ikisi motosikletle, 4'ü ise bir otomobil ile olmak üzere 6 kişi gelerek içerideki arkadaşlarına destek çıktı. Restorana yanlarında getirdikleri pala ve bıçakla gelen 6 kişi, Jawad Kadhim Raisan'ı kolundan yaraladıktan sonra içerideki arkadaşları ile birlikte kaçtı.

Yaralanan restoran müdürü çağrılan ambulans ile Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale ardından Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"PALA İLE KOLUMA VURDULAR"

Koluna atılan dikişlerin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olan Jawad Kadhim Raisan, "Diğer müşterileri rahatsız ediyorlardı. Gittim müdahale ettim. Arkadaşlarına haber vermişler. Büyük bir pala ile koluma vurdular. Daha önce buraya hiç gelmemişlerdi. Ancak bunlar Avcılar'da tanınan kişiler. Yakalanarak gereken cezanın verilmesini bekliyorum" dedi.

Restorandaki pala ve bıçaklı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.