İstanbul’da rezidansta feci ölüm: 14 yaşındaki çocuk terastan düştü

İstanbul'da ailesiyle kavga ettiği için sinir krizi geçirdiği iddia edilen 14 yaşındaki çocuk, 15 katlı bir rezidansın terasından aşağıya düştü. Ağır yaralanan kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci ölümle ilgili polis geniş çaplı inceleme başlattı.

İHA
Yayınlanma: 17.04.2023 - 09:51
İstanbul’da rezidansta feci ölüm: 14 yaşındaki çocuk terastan düştü
Abone Ol google-news

İstanbul'da saat 20.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde iddiaya göre, 15 katlı rezidansın 7. katındaki bir dairede yaşayan 14 yaşındaki Elif Naz S. isimli çocuk, akşam saatlerinde ailesiyle evde tartışmaya başladı.

Çıkan kavgada sinir krizi geçiren kız, rezidansın terasına çıktı. 14 yaşındaki kız, henüz bilinmeyen bir nedenle 15 katlı binanın terasından aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen kız, ağır şekilde yaralandı. Kızın düşmesinin ardından yaşananlar ise kameralara yansıdı. 

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından sesleri duyan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Elif Naz S. isimli kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Elif Naz S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Polis geniş çaplı inceleme başlattı 

Olayla ilgili yurttaşlar şoke olurken, olay yeri inceleme ekipleri ise olay yerinde bir süre çalışma yaptı.

Geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa kaza sonucu mu olduğunu araştırıyor. 

 


Kağıthane Rezidans

İlgili Haberler

Hindistan'da müzisyenleri taşıyan otobüs uçuruma düştü: 13 ölü

Hindistan'da müzisyenleri taşıyan otobüs uçuruma düştü: 13 ölü
Pegasus'ta uçak biletleri 1 euro mu? Pegasus'ta hangi uçuşlar 1 euroya düştü?

Pegasus'ta uçak biletleri 1 euro mu? Pegasus'ta hangi uçuşlar 1 euroya düştü?
Bursaspor Teknik Sorumlusu Özer Hurmacı: 'Takımın modu düştü, oyuna girdim'

Bursaspor Teknik Sorumlusu Özer Hurmacı: 'Takımın modu düştü, oyuna girdim'

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler