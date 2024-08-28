İstanbul’da saç tokası satan Suriyeli çocuğa darp: Adalet Bakanı Tunç’tan açıklama!

İstanbul’da metroda saç tokası satan Suriyeli bir çocuğun darbedilmesi hakkında Adalet Bakanı Tunç bir açıklama yaptı. Tunç, söz konusu olay hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2024 - 23:46
İstanbul’da saç tokası satan Suriyeli çocuğa darp: Adalet Bakanı Tunç’tan açıklama!
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İstanbul’da Yenikapı-Hacıosman metrosunda saç tokası satan Suriyeli bir çocuğa şiddet uygulandığı tespit edildi. 

Adalet Bakanı Tunç, söz konusu olay hakkında sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.

Tunç olay hakkında soruşturma başlatıldığını duyurarak şunları ifade etti: 

“İstanbul’da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Masumiyetin timsali bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez.

Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır.

Unutulmamalıdır ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuk ağlarsa vicdanlar ağlar, dünya ağlar.”


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