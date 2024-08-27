'Suriyeli çocuklar' açıklamasıyla gündem olan Teoman'a Yeşim Salkım'dan sert tepki

Yayınlanma: 27.08.2024 - 17:28

Güncelleme: 27.08.2024 - 17:28

Ünlü müzisyen Teoman, İstanbul’un özellikle Beyoğlu bölgesinin Arap kültürüne uygun hale gelmesinden rahatsız olan kişilere yönelik yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Teoman, verdiği bir röportajda, "Taksim’de Norveçli sarışın çocuk görseler 'Harika' diyecekler ama Suriyeli kara çocukları görünce rahatsız oluyorlar. Hepsini tanıyorum, tam olarak böyle demeseler bile içlerinden geçenleri biliyorum. Benim için 'Her yer Arap oldu' demek ırkçılıktır. Türkiye’deki aşırı göçten rahatsızım, bu işler yanlış ve plansız bir şekilde yapıldı, hâlâ da devam ediyor. Ancak artık bunun çaresi yok; o çocuklar burada büyüdüler. Onları geri göndermek vicdansızlık olur. Ayrıca, Suriyelilerden rahatsız olanların çoğu İngiltere’ye gitmek istiyor, İngiltere’nin Suriyelisi olmak için. Kendine hak gördüğünü başkasına layık görmüyorlar" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından şarkıcı Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından Teoman’a tepki gösterdi. Salkım, paylaşımında “Yaş ilerleyince kafada fosfor kalmıyor tabii, normal. Teoman, bol bol balık ye ve balık yağı iç, belki iyi gelir” şeklinde yorum yaparak eleştiride bulundu.

Teoman’ın açıklamaları ve Yeşim Salkım’ın tepkisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.