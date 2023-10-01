İstanbul’da sağanak etkili olmaya başladı

Anadolu Yakası’nda yağışlı hava aralıklarla etkili oluyor. İBB uygulamasına göre kent geneli trafik yoğunluğu 06.30 itibarıyla yüzde 18 olarak ölçüldü.

AA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 07:28
İstanbul’da sağanak etkili olmaya başladı
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Sabah 05.00 sularında kentin kuzey kesimlerinde başlayan sağanak Anadolu Yakası’nın tamamında aralıklı olarak etkisini sürdürüyor. 

Yağış özellikle Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ilçeleri başta olmak üzere etkili oluyor.

İBB trafik uygulamasına göre kent geneli yoğunluk 06.30 itibarıyla yüzde 18 olarak ölçüldü.


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