İstanbul'da sahte içki can almaya devam ediyor: 3 kişi daha öldü!

Yayınlanma: 16.01.2025 - 12:34

Güncelleme: 16.01.2025 - 12:54

İstanbul’da sahte içki faciası büyüyor. Son 48 saatte sahte içki tüketimi nedeniyle 66 kişi hastanelere başvurdu. Metanol zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün itibarıyla 26’ya, yılbaşından bu yana ise 37’ye ulaştı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Hastanede tedavi altına alınan 66 kişiden 23 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerinin ardından hayatını kaybedenlerden bazılarının isimler belli olmaya devam ediyor. Yapılan kimlik tespitinin ardından Zuhrettin İbragimov, Bogibek Karimov, Ulugbek Abdullayeva olduğu öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu önüne gelen ölenlerin yakınları da işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Zuhrettin İbragimov arkadaşı Ganisef Abdulhalikov, “ Uzaktan tanıyorum. Zehirlenme denildi. Her halde kullanıyor. Amcasını arayıp durumum çok kötü gel yardımcı ol diyor. Bende geldim aldık beraber hastaneye götürdük. Zehirlenme dediler. Bilinci yerinde değildi tamamen kendini kaybetmişti” dedi.

'SAHTE İÇKİ SU ŞİŞELERİNDE SATILMIŞ'

Olayın merkezindeki Türkmen lokantasına operasyon düzenlendi. Su şişeleri içinde sahte alkolü 30 TL’ye sattıkları iddia edilen işletme sahipleri gözaltına alındı.

Komşuların verdiği bilgiler, sahte içkinin nasıl fark edilmediğini ortaya koydu:

"Burası Türkmen lokantası olarak biliniyordu. Kimse burada sahte alkol üretildiğini veya satıldığını tahmin etmezdi."

"Polis baskın yaptığında evden çok sayıda malzeme çıktı. Gelen müşterilerin çoğu yabancı uyrukluydu."

METANOL ZEHİRLENMESİ İSTANBUL’DA YAYILIYOR

Uzmanlar, sahte içki tüketiminin ölümcül risklerine dikkat çekerek vatandaşları uyarıyor. Sahte alkol kaynaklı ölümler artarken, yetkililer bu tür olayların önüne geçmek için operasyonlarını sürdürüyor.

Cumhuriyet daha önce gündeme getirmişti...