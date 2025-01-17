İstanbul'da 'sahte içki' kabusu büyüyor: Küçükçekmece’de baba ve oğlu zehirlendi!
Küçükçekmece’de baba ve oğlu evde sahte içki içmeleri sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Baba Ahmet İnan yoğun bakıma alınırken, oğlu Ali Can İnan’da ise görme kaybı oluştu.
Kartaltepe Mahallesi Ali Bey Sokak’ta bir dairede dün saat 17.30 sıralarında Ahmet İnan (50) ve oğlu Ali Can İnan (27) evde sahte içki içti.
Bir süre sonra Ahmet İnan’ın fenalaştı. İhbar üzerine eve sağlık ekibi geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet İnan (50), yoğun bakıma alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ali Can İnan (27)'da ise, görme kaybı oluştu. Yaralıların hastanede tedavileri sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #Sahte içki #İstanbul
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