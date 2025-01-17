İstanbul'da 'sahte içki' kabusu büyüyor: Küçükçekmece’de baba ve oğlu zehirlendi!

Küçükçekmece’de baba ve oğlu evde sahte içki içmeleri sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Baba Ahmet İnan yoğun bakıma alınırken, oğlu Ali Can İnan’da ise görme kaybı oluştu.

İstanbul'da 'sahte içki' kabusu büyüyor: Küçükçekmece’de baba ve oğlu zehirlendi!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 10:50

Kartaltepe Mahallesi Ali Bey Sokak’ta bir dairede dün saat 17.30 sıralarında Ahmet İnan (50) ve oğlu Ali Can İnan (27) evde sahte içki içti.

Bir süre sonra Ahmet İnan’ın fenalaştı. İhbar üzerine eve sağlık ekibi geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet İnan (50), yoğun bakıma alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ali Can İnan (27)'da ise, görme kaybı oluştu. Yaralıların hastanede tedavileri sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Sahte içki #İstanbul

İlgili Haberler

Son Dakika... İstanbul'da 'sahte içki' faciası sürüyor: Can kaybı 19'a yükseldi

Son Dakika... İstanbul'da 'sahte içki' faciası sürüyor: Can kaybı 19'a yükseldi
1 günde 19 kişi öldü... Sahte içki ölüm saçıyor! Belirtileri, tedavisi ve alınması gereken önlemleri uzman isimler açıkladı

1 günde 19 kişi öldü... Sahte içki ölüm saçıyor! Belirtileri, tedavisi ve alınması gereken önlemleri uzman isimler açıkladı
İstanbul'da sahte içki can almaya devam ediyor: 3 kişi daha öldü!

İstanbul'da sahte içki can almaya devam ediyor: 3 kişi daha öldü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler