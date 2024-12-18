İstanbul'da 'sahte içki sattın' kavgası: Sevgilisi hastaneye kaldırılınca tekel bayisini bastı, dayak yedi!

Sarıyer'de kız arkadaşının içki içtikten sonra hastaneye kaldırıldığını öğrenen erkek, tekel bayisini bastı. Sahte içki sattığını iddia ettiği iş yeri sahibine küfrederek tehdit eden kişi, dükkandaki bir kişi ve iş yeri sahibi tarafından sopayla darbedildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da 'sahte içki sattın' kavgası: Sevgilisi hastaneye kaldırılınca tekel bayisini bastı, dayak yedi!
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DHA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 09:47

Cumhuriyet Mahallesi'nde 8 Aralık Pazar günü saat 21.30 sıralarında , ismi öğrenilemeyen bir kadın akşam saatlerinde tekel bayine giderek içki satın aldı.

Aldıklarının tamamını tüketen kadın rahatsızlanarak bir süre sonra hastaneye kaldırılırken erkek arkadaşı ise bir arkadaşıyla beraber tekel bayine giderek Kazım isimli iş yeri sahibini küfrederek tehdit etti.

"SAHTE İÇKİ SATTIN" DİYE BAĞIRDI

İş yeri sahibini sahte içki satmakla suçlayan kişi, dükkandaki bir başka kişi tarafından yumruklanırken küfretmeye devam edince iş yeri sahibi tarafından bir de sopayla darbedildi.

Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, tarafların olayla ilgili birbirlerine şikâyetçi olmadığı öğrenildi. 


Etiketler: #Sahte içki #sahte

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