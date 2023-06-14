İstanbul'da 'sahte külçe' altın operasyonu

Yayınlanma: 14.06.2023 - 08:50

Güncelleme: 14.06.2023 - 08:50

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şebekenin ürettikleri sahte altınları piyasaya süreceği bilgisini aldı. Yapılan takip neticesinde şüphelilere ait adresler belirlendi.

300 KİLO ALTINA EL KONULDU

8 adrese yapılan operasyonda 300 kilo sahte külçe altın ve sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.