İstanbul'da 'sahte parfüm' operasyonu: Tam 27 bin 792 şişe...
İstanbul'da sahte parfüm imalatı yaparak piyasaya süren şüphelilere yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken çok sayıda sahte parfüm ve parfüm üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bir işyerinde sahte parfüm satıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler yaklaşık 1 aylık teknik ve fiziki takibin ardından işyerine ve o işyerinde satılan parfümlerin üretildiği depolara baskın düzelendi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bakırköy, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri Fatih, Zeytinburnu, Sultangazi, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.
202 BİN 662 ADET AKSESUAR ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aralamalarda 27 bin 792 şişe dolu parfüm, 152 bin 32 adet parfüm aksesuarı, 22 bin 838 boş şişe, 2 bin 500 metre şerit, 250 litre parfüm esansı olmak üzere toplamda 202 bin 662 adet aksesuar ele geçirildi.
Parfümlere el konulurken, yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
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