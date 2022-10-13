Tekirdağ'da 1 ton sahte şarap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, polisin ev ve işyerinde yaptığı aramalarda 1 ton sahte şarap ele geçirildi.

DHA
13 Ekim 2022 Perşembe, 10:59
Tekirdağ'da 1 ton sahte şarap ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Şarköy Emniyet Müdürlüğü'nün içki kaçakçılığı, sahteciliğin önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmada ilçede sahte şarap üretildiği belirlendi.

Ev ve işyerinde yapılan aramalarda, 1 ton sahte şarap ele geçirildi.

Polis, sahte içkilere el koyup 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.


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