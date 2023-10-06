İstanbul'da sel falaketinden etkilenenler için 5 milyon lira kaynak aktarıldı

Yayınlanma: 06.10.2023 - 18:20

Güncelleme: 06.10.2023 - 18:20

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 28 Eylül'de İstanbul'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilgili vakfa, 5 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28 Eylül'de İstanbul'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 5 milyon lira kaynak aktardık." ifadesini kullandı.