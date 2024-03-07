İstanbul'da servis minibüsü trafik polisine çarptı!

Yayınlanma: 07.03.2024 - 15:33

Güncelleme: 07.03.2024 - 15:59

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bağlı Taşoluk Mahallesi Egemen Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden çıkarak görev yerine gidecek olan polis memuru, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 EBR 993 plakalı servis minibüsünün çarpması sonucunda yere savruldu.

SERVİS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA!

Minibüsün altında sürüklenen polis yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki yurttaşlar ve meslektaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru, daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı polisin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, servis minibüsü çekici ile otoparka çekildi. Servis şoförü ise, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.