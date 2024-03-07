İstanbul'da servis minibüsü trafik polisine çarptı!

Arnavutköy’de görevi başındaki trafik polisine servis minibüsü çarptı. Kazada yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, servis şoförü gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 15:33
Abone Ol google-news

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bağlı Taşoluk Mahallesi Egemen Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden çıkarak görev yerine gidecek olan polis memuru, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 EBR 993 plakalı servis minibüsünün çarpması sonucunda yere savruldu.

SERVİS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA!

Minibüsün altında sürüklenen polis yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki yurttaşlar ve meslektaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru, daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı polisin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, servis minibüsü çekici ile otoparka çekildi. Servis şoförü ise, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Arnavutköy haberleri Emniyet haberleri Polis memuru haberleri servis haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Afyonkarahisar'da feci kaza... Yaralılar arasında polis memurları da var!

Afyonkarahisar'da feci kaza... Yaralılar arasında polis memurları da var!
Düzce'de feci kaza... İki kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

Düzce'de feci kaza... İki kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralı var!
FSM'de kaza: Özel halk otobüsü ile sebze yüklü kamyon çarpıştı

FSM'de kaza: Özel halk otobüsü ile sebze yüklü kamyon çarpıştı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Afyonkarahisar Belediyesi Başkan Adayı Burcu Köksal'dan yeni açıklama: 'Sözlerim dil sürçmesi değil...'

Afyonkarahisar Belediyesi Başkan Adayı Burcu Köksal'dan yeni açıklama: 'Sözlerim dil sürçmesi değil...'
Günlük burç yorumları: 8 Mart 2024 Cuma Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Mart 2024 Cuma Balık burcu yorumu
Kurum ‘Gündemimizde yok’ dese de bakanlık 2028’e kadar yüzde 45’ini bitirmeyi hedefliyor

Kurum ‘Gündemimizde yok’ dese de bakanlık 2028’e kadar yüzde 45’ini bitirmeyi hedefliyor
‘Enerji terapisi yapacağım dedi’ baldızına cinsel istismarda bulundu

‘Enerji terapisi yapacağım dedi’ baldızına cinsel istismarda bulundu
İYİ Parti Muratpaşa adayı Turgut Bucak'tan çekilme kararı

İYİ Parti Muratpaşa adayı Turgut Bucak'tan çekilme kararı
Sahte arsa ilanlarıyla milyonluk vurgun: 7 Kişi tutuklandı!

Sahte arsa ilanlarıyla milyonluk vurgun: 7 Kişi tutuklandı!
5 kişilik aile yok olmuştu... Pendik TEM Otoyolu'ndaki korkunç kazada flaş gelişme!

5 kişilik aile yok olmuştu... Pendik TEM Otoyolu'ndaki korkunç kazada flaş gelişme!
Günlük burç yorumları: 8 Mart 2024 Cuma Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Mart 2024 Cuma Kova burcu yorumu