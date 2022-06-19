İstanbul'da servis otobüsü ile çekici çarpıştı: 9 kişi yaralandı
İstanbul'da D-100 Karayolu Kadıköy yönünde, sürücüsünün kontrolünden çıkan servis otobüsü, çekiciye arkadan çarptı. Kaza sonucu servisteki 9 işçi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
D-100 Karayolunda servis otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu, serviste bulunan 9 işçi yaralandı.
İşçileri taşıyan Göksel K. idaresindeki 34 LEM 388 plakalı servis otobüsü, D-100 Karayolu Kaynarca mevkisinde Kadıköy istikametinde Nuri T'nin kullandığı 41 DK 446 plakalı çekiciye arkadan çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 9 işçi Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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