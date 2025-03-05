İstanbul'da seyir halindeki yolcu minibüsüne silahlı saldırı!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 09:55

Güncelleme: 05.03.2025 - 10:15

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı İkitelli semtinde sabaha karşı bir silahlı saldırı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki minibüse motosikletli saldırganlar tarafından ateş açıldı. Saldırıda şoför yaralanırken, yardımına çevredekiler yetişti.

Saldırı sırasında araçta yolcu olmadığı öğrenilirken, yaralanan şoför ise başka bir minibüsle hastaneye kaldırıldı. O anlar ise, kameraya yansıdı.