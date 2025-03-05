İstanbul'da seyir halindeki yolcu minibüsüne silahlı saldırı!

Küçükçekmece İkitelli'de motosikletli saldırganlar, seyir halindeki minibüse ateş açtı. Saldırı sırasında araçta yolcu olmadığı öğrenilirken, yaralanan şoför ise hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da seyir halindeki yolcu minibüsüne silahlı saldırı!
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İHA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 09:55

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı İkitelli semtinde sabaha karşı bir silahlı saldırı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki minibüse motosikletli saldırganlar tarafından ateş açıldı. Saldırıda şoför yaralanırken, yardımına çevredekiler yetişti.

Saldırı sırasında araçta yolcu olmadığı öğrenilirken, yaralanan şoför ise başka bir minibüsle hastaneye kaldırıldı. O anlar ise, kameraya yansıdı.


Etiketler: #İstanbul #küçükçekmece #Minibüs #silahlı saldırı

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