İstanbul’da silahlı kavga! 1’i ağır, 4 yaralı
Ataşehir’de, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi, 3042. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 4 kişi tabancayla çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Çıkan çatışmada bir işyerinde hasar oluştu. Şüpheliler, kavga sonrasında olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri sokağı kapatarak incelemede bulunurken, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: #Ataşehir #silahlı kavga
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