İstanbul'da silahlı kavga: Sokak ortasında ateş açtı
Arnavutköy'de gürültü yapan motosikletli bir grup, kendilerine yapılan uyarı üzerine mahalle sakinleri ile kavga etti. Kavga sırasında motosikletli gruptan bir kişi mahalle sakinlerine silahla ateş açtı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde dün gece iddiaya göre, motosikletli iki kişi sokaktan geçerken mahalle sakinleri tarafından yüksek ses nedeniyle uyarıldı.
Motosiklet sesinden rahatsız olan mahalle sakinleri ile motosikletli kişiler arasında tartışma çıktı. Motosikletli iki kişinin arkadaşlarının da mahalleye gelmesiyle, tartışma kavgaya dönüştü.
SİLAHLA ATEŞ AÇTILAR
Mahalle sakinleri ile kavga eden motosikletli şahıslar, kavga sırasında mahalle sakinlerine silahla ateş açtı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay sonrası 2 kişi, motosikletlerini bırakarak kaçtı.
Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları ilk incelemenin ardından silahla ateş ederek kaçan motosikletlileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kavga sırasında 2 kişinin silahla ateş ettiği anlar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.
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