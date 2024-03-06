Hastane kafeteryasındaki silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişme: 3 şüpheli tutuklandı

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nin bahçesindeki kafeteryada silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 17:53
Hastane kafeteryasındaki silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişme: 3 şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün düzenlenen eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. (24) M.B. (20) ile olay sırasında yaralan Ş.U. (21) tutuklandı, A.A. (25) ile O.K. (41) adli kontrol şartıyla salıverildi.

İki grup arasında husumet olduğu, silahlı saldırıyı gerçekleştirilen 2 zanlının olayın ardından kendilerini bekleyen sahte plakalı araçla kaçtıkları belirtildi.

Olayda yaralanan 7 kişiden 2'sinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Pamukkale ilçesinde 1 Mart'ta hastanenin bahçesindeki kafeteryada oturan Kemal Ş., Ahmet K., Ahmet Can Y., Ş.U., Gökhan İ., İsmail Ö. ve Hasan Hüseyin Ç. tabancayla ateş açılması sonucu yaralanmış ve olayla ilgili 5 kişi yakalanmıştı.


Denizli haberleri kafeterya haberleri saldırı haberleri silahlı saldırı haberleri silah haberleri

İlgili Haberler

Esenyurt'ta kafeteryada okey oynayan gruba kurşun yağmuru: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Esenyurt'ta kafeteryada okey oynayan gruba kurşun yağmuru: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Denizli'de hastane kafeteryasına kurşun yağdırdılar: Çok sayıda yaralı var!

Denizli'de hastane kafeteryasına kurşun yağdırdılar: Çok sayıda yaralı var!
Yer Denizli... Hastane kafeteryasında silahlı saldırı: Panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı!

Yer Denizli... Hastane kafeteryasında silahlı saldırı: Panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

ORC Araştırma’dan yeni İzmir anketi: İşte 'CHP'nin kalesi'nde Cemil Tugay ve Hamza Dağ yarışında son durum...

ORC Araştırma’dan yeni İzmir anketi: İşte 'CHP'nin kalesi'nde Cemil Tugay ve Hamza Dağ yarışında son durum...
Acı haberi yürekleri dağladı: Anne ve çocuğu düşerek yaşamını yitirdi

Acı haberi yürekleri dağladı: Anne ve çocuğu düşerek yaşamını yitirdi
Son dakika... İstanbul'da 'casus' operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Son dakika... İstanbul'da 'casus' operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı
İngiliz rock grubu Placebo, İstanbul’a geliyor!

İngiliz rock grubu Placebo, İstanbul’a geliyor!
Son Dakika: İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde hissedildi… Çanakkale’de 4.9 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika: İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde hissedildi… Çanakkale’de 4.9 büyüklüğünde deprem!
Ramazan ayında cinsellik nasıl olmalı? Nelere dikkat edilmeli?

Ramazan ayında cinsellik nasıl olmalı? Nelere dikkat edilmeli?
İBB’den Ramazan’da 200 bin aileye destek

İBB’den Ramazan’da 200 bin aileye destek
Seçime kadar emekli aylığına ek zam yapılacak mı? AKP Grup Başkanvekili tarih verdi!

Seçime kadar emekli aylığına ek zam yapılacak mı? AKP Grup Başkanvekili tarih verdi!